Stroomstoring treft Lage Mierde

De stroomstoring in Lage Mierde is voorbij. De storing begon om negen minuten over acht vanavond en werd opgelost om zeventien minuten over negen. Het aantal getroffen adressen is niet bekend.

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De stroomstoring in Lage Mierde, gemeente Reusel-De Mierden, duurde iets meer dan een uur. Het probleem trof een deel van postcodegebied 5094 en was volgens de netbeheerder naar verwachting rond kwart over tien opgelost. Uiteindelijk werd de storing eerder verholpen.

De oorzaak van de storing is niet bekend. De netbeheerder zorgt voor het beheer van kabels en leidingen in de regio en lost storingen op.