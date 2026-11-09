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Stroomstoring in Lage Mierde, herstel verwacht rond half tien

Aangepast

In Lage Mierde is sinds vanavond een stroomstoring. De storing begon rond kwart over zeven en duurt naar verwachting tot kwart voor één vannacht. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5094 in Lage Mierde, dat onderdeel is van de gemeente Reusel-De Mierden. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, zijn bezig met het herstel.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor één vannacht is opgelost.

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