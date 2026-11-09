Werkzaamheden aan telecomnetwerk Oirschotseweg in Best

Op 12 en 13 november wordt gewerkt aan het telecomnetwerk op de Oirschotseweg in Best. Het werk kan zorgen voor verkeershinder, waaronder een tijdelijke werkvak en lagere snelheid.

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Op de Oirschotseweg in Best worden op 12 en 13 november werkzaamheden uitgevoerd aan het telecomnetwerk. Het gaat om een nieuwe aansluiting bij huisnummers 118 en 109C. Het werk kan leiden tot beperkte doorgang en korte vertragingen.

Bij huisnummer 118 komt op 12 november een tijdelijk werkvak. Fietsers moeten hier oversteken om hun weg te vervolgen. Verkeersborden en bakens geven de omleiding duidelijk aan. Voor automobilisten geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur bij het werkvak.

Op 13 november wordt verder gewerkt bij huisnummer 109C. Ook hier kunnen weggebruikers hinder ondervinden. De werkzaamheden worden in opdracht van Ziggo uitgevoerd.

Omwonenden en weggebruikers worden geadviseerd rekening te houden met de situatie en hun route eventueel aan te passen. De werkzaamheden duren twee dagen.