Openbare hoorzitting over bezwaren tegen besluiten college Valkenswaard

Op dinsdag 17 november 2026 vindt een openbare hoorzitting plaats in Heeze. De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten behandelt dan bezwaren tegen besluiten van het college van Valkenswaard.

Gevonden voor jou

De hoorzitting wordt gehouden in Dorpshuis 't Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. Op de agenda staan twee onderwerpen die betrekking hebben op besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard.

Om zeven uur 's avonds wordt een bezwaar besproken tegen een besluit waarbij een last onder dwangsom is opgelegd. Dit heeft te maken met geconstateerde overtredingen aan de Dukaathof in Valkenswaard.

Motorcrosscircuit op de agenda

Een half uur later volgt een bezwaar tegen het afwijzen van een verzoek tot handhaving. Dit verzoek ging over activiteiten op het motorcrosscircuit aan de Victoriedijk in Valkenswaard.

De agenda van de hoorzitting kan tot op de dag zelf nog wijzigen. Toehoorders kunnen vooraf contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten voor actuele informatie.