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Stroomstoring in Raamsdonksveer treft minder dan 100 adressen

Aangepast

De stroomstoring in Raamsdonksveer is opgelost. Minder dan 1000 adressen zaten zonder stroom. De storing begon vanochtend om half zes en was voorbij rond acht uur.

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De storing ontstond onverwacht, en de netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak was. De getroffen adressen lagen in delen van postcodegebied 4941 en 4942, binnen de gemeente Geertruidenberg.

De stroomstoring duurde ruim tweeënhalf uur. De netbeheerder had eerder verwacht de storing om kwart voor acht te verhelpen, maar deze werd uiteindelijk iets later opgelost.

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