Code geel voor dichte mist in Brabant, veel files op de snelwegen

In bijna heel Brabant geldt tot dinsdag 12.00 uur code geel om plaatselijk dichte mist. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. In de ochtendspits rijdt het verkeer langzamer als gevolg van de mist. Dat zorgt voor de nodige files op de Brabantse snelwegen.

De waarschuwing geldt niet alleen voor onze provincie, maar voor vrijwel het hele land, met uitzondering van een gebied in het zuidwesten, op de Wadden en in Zuid-Limburg. Het KNMI adviseert mensen om langzamer te rijden en meer afstand te houden.

Verkeersproblemen

Automobilisten moeten rekening houden met vertragingen en gevaarlijke situaties op de weg.

De langste file in Brabant stond dinsdagochtend op de A50 bij Oss richting Eindhoven. Daar was een rijstrook afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Sinds acht uur 's ochtends is de weg weer vrij en lost de file op.

Op de A2 rondom Den Bosch en Eindhoven staan rond acht uur 's ochtends nog wel meerdere korte files. Ook op de A27 richting het noorden, tussen Oosterhout en Industriegebied Avelingen, is het druk op de snelweg.



Waarschuwing

Het gaat om een gerichte waarschuwing van het KNMI. De weerdienst waarschuwt sinds begin vorige week niet meer voor hele provincies, maar heeft de werkwijze aangepast om er zo voor te zorgen dat mensen beter weten waar ze gevaarlijk weer kunnen verwachten.