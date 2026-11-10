Rij rustig en houd afstand: code geel voor dichte mist in Brabant

In bijna heel Brabant gold dinsdag code geel vanwege plaatselijk dichte mist. Het zicht kon minder dan 200 meter zijn. In de ochtendspits reed het verkeer langzamer als gevolg van de mist. Dat zorgde voor de nodige files op de Brabantse snelwegen. Rond halfelf is de code geel enkel nog van kracht in het noorden van de provincie.

De waarschuwing gold niet alleen voor onze provincie, maar voor vrijwel het hele land, met uitzondering van een gebied in het zuidwesten, de Wadden en Zuid-Limburg. Het KNMI adviseerde mensen om langzamer te rijden en meer afstand te houden.

Verkeersproblemen

Automobilisten moetsen rekening houden met vertragingen en gevaarlijke situaties op de weg.

De langste file in Brabant stond dinsdagochtend op de A50 bij Oss richting Eindhoven. Daar was een rijstrook afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Om acht uur 's ochtends was de weg weer vrij.

Op de A2 rond Den Bosch en Eindhoven stonden rond acht uur 's ochtends nog wel meerdere korte files. Ook op de A27 richting het noorden, tussen Oosterhout en industrieterrein Avelingen, was het druk op de snelweg.

Waarschuwing

Het ging om een gerichte waarschuwing van het KNMI. De weerdienst waarschuwt sinds begin vorige week niet meer voor hele provincies, maar heeft de werkwijze aangepast om ervoor te zorgen dat mensen beter weten waar ze gevaarlijk weer kunnen verwachten.