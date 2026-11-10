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Auto gaat in vlammen op in Den Bosch

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Een geparkeerde auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan aan het Muntelbolwerk in Den Bosch. De brand werd iets voor twee 's nachts ontdekt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats langs rivier de Aa, tussen de Graafseweg en het Muntelbolwerk. Bij aankomst van de brandweer stond de linker voorzijde van de auto in brand.

De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Mogelijk is er sprake van brandstichting. De politie doet onderzoek naar zaak.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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