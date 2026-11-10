Brand in dönerzaak bij station Den Bosch, plein deels afgezet

In een dönerzaak op het Stationsplein in Den Bosch is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een koeling onder de toonbank van de zaak.

De brandweer werd rond kwart voor zes gealarmeerd voor de brand en schaalde al snel op. Een deel van het Stationsplein is afgezet vanwege de inzet van de hulpdiensten.

Treinverkeer gaat door

Het trein- en busverkeer heeft geen last van de brand. Reizigers ondervinden dinsdagochtend wel hinder. De rook die bij de brand in de winkel is vrijgekomen is het station ingetrokken. Het brandalarm gaat hierdoor op verschillende plekken af. De hulpdiensten zijn druk bezig om alle alarmen uit te krijgen.

De brand heeft ook voor schade gezorgd bij de Albert Heijn die boven de winkel zit. De supermarkt is dinsdagochtend gesloten en afgezet met lint.

Elfde van de Elfde

Het is nog onduidelijk of de winkel en de Albert Heijn woensdag weer open kunnen. In Oeteldonk wordt op de Elfde van de Elfde de aftrap van het carnavalsseizoen gevierd. Rond het station en in de binnenstad worden daarbij veel bezoekers verwacht.