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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Oisterwijk
In Oisterwijk zitten sinds vanochtend minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon om half acht en de netbeheerder verwacht deze rond kwart voor tien te hebben opgelost.
De oorzaak van de stroomstoring in Oisterwijk is op dit moment nog onbekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.
De storing treft een deel van postcodegebied 5062. Naar verwachting zal de stroom rond kwart voor tien weer beschikbaar zijn.
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