Moerdijk mag mogelijk toch blijven, maar durven inwoners opgelucht te zijn?

Het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Volgens het kabinet is er veel minder ruimte nodig voor de industrie- en energieplannen dan eerder gedacht. Een jaar geleden hoorden de inwoners nog dat hun dorp moest verdwijnen en dat hun huizen plaats moesten maken voor nieuwe industrie. Precies een jaar later ziet de toekomst er ineens heel anders uit. Maar durven de inwoners na een jaar vol onzekerheid al opgelucht adem te halen?

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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Hier lees je alle verhalen over de mogelijke verdwijning van Moerdijk.