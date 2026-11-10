Navigatie overslaan
Ontdek
BRABANT VANDAAG

Bekende Brabanders verkleed op rode loper bij première carnavalsfilm

Aangepast

De eerste Nederlandse carnavalsfilm Carnaval is maandagavond feestelijk in première gegaan in Tilburg. Bekende Brabanders waren erbij om de film voor het eerst op het grote doek te zien. Bij een carnavalsfilm hoort natuurlijk geen gewone rode loper. De sterren trokken alles uit de kast: van een Schotse kilt in Brabantse kleuren tot een heus apenpak.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Meer zien van Brabant Vandaag?

Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.

De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.

Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.

Meer uit Brabant Vandaag

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.