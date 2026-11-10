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Bekende Brabanders verkleed op rode loper bij première carnavalsfilm
• Aangepast
De eerste Nederlandse carnavalsfilm Carnaval is maandagavond feestelijk in première gegaan in Tilburg. Bekende Brabanders waren erbij om de film voor het eerst op het grote doek te zien. Bij een carnavalsfilm hoort natuurlijk geen gewone rode loper. De sterren trokken alles uit de kast: van een Schotse kilt in Brabantse kleuren tot een heus apenpak.
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