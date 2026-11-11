Eerst dronken ze samen bier, nu brouwen Johan en zijn familie het zelf

Een biertje drinken kunnen ze wel, maar waarom zouden ze het niet eens zelf proberen te maken? Dat dachten Johan van Uden uit Heeze en zijn familie. Inmiddels brouwen ze samen hun eigen bier: de Drossaard Tripel. En als het aan Johan ligt, drinkt straks heel Brabant ervan.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het begon allemaal met een gezamenlijke hobby: bier drinken. Johan, zijn zussen en zijn schoonfamilie besloten het eens over een andere boeg te gooien. "We zeiden tegen elkaar: als je het goed kunt drinken, moet je het ook eens proberen om zelf te brouwen." En zo ontstond de Drossaard Tripel. Het bier is vernoemd naar de Drossaard in Heeze, de straat waar drie van de brouwers geboren zijn. Een biertje met een persoonlijk verhaal dus.

'Valt eigenlijk reuze mee'

Inmiddels weten Johan en zijn familie hoe ze een lekker biertje moeten brouwen. En volgens Johan is dat helemaal niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt. "Het valt eigenlijk reuze mee", vertelt hij. Dat er tijdens het brouwen ook geproefd moet worden, spreekt voor zich. En Johan lijkt daar bepaald geen moeite mee te hebben. Op naar een nog zwaarder biertje

Bij één biersoort blijft het in ieder geval niet. Johan en zijn familie hebben alweer plannen voor een volgende creatie. Na de Drossaard Tripel moet er een quadrupel komen. Een nog zwaarder bier, opnieuw met een eigen twist. "Dan hou je het lekker spannend." En dromen mag natuurlijk ook. Want zou het niet mooi zijn als over een paar jaar heel Brabant aan de Drossaard zit? Johan hoeft daar niet lang over na te denken. "Lijkt me een goed plan."