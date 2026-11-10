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Mantelzorgers lopen hard voor anderen, deze schoenen vertellen hun verhaal
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Ze zorgen voor hun partner, een ouder, kind of iemand anders die hulp nodig heeft. Vaak zonder daar iets voor terug te verwachten. Maar op de Dag van de Mantelzorg, op 10 november, worden juist zij in het zonnetje gezet. In Goirle kregen honderd mantelzorgers bijzondere aandacht met honderd paar schoenen. Achter ieder paar schuilt een persoonlijk verhaal over zorgen voor een ander.
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