Aart bespeelt het orgel van de Grote Kerk: 'Oudste pijpen zijn uit 1534'

Het beroemde orgel in de Grote Kerk van Breda wordt grondig gerestaureerd. Na twee jaar stilte klinken de eerste tonen weer door de kerk. Organist Aart Bergwerff kan niet wachten tot het instrument weer helemaal in gebruik is. Alleen is er nog zo’n 300.000 euro nodig om alles te betalen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Aart kent het bijzondere instrument als geen ander. Sinds 2012 is hij organist van de Grote Kerk in Breda. En dat betekent dat hij op een stukje geschiedenis speelt. “De oudste pijpen zijn uit 1534”, vertelt hij. “Die heeft Willem van Oranje nog kunnen horen toen hij hier in Breda rondliep.” Na al die eeuwen was het orgel toe aan een flinke opknapbeurt. Daarom staat het instrument nu in de steigers. De restauratie moet ervoor zorgen dat het orgel weer tientallen jaren meekan. “We moeten weer tachtig tot honderd jaar vooruit kunnen”, zegt Aart.

Nog drie ton nodig

Aan zo’n restauratie hangt een behoorlijk prijskaartje. Aart hoopt daarom dat de gemeente Breda alsnog meebetaalt. Volgens hem is het orgel het grootste klinkende monument van de gemeente. De gemeente wil dat nog niet, maar Aart houdt goede hoop. “We hopen dat dat toch nog ten goede keert.” Volgens hem is het orgel onlosmakelijk verbonden met de stad. Zelfs het stadswapen van Breda is erop terug te vinden. Eindelijk weer muziek

Ondanks de geldzorgen is er ook reden voor blijdschap. Na twee jaar waarin het orgel geen muziek liet horen, komen de eerste klanken weer uit de eeuwenoude pijpen. Voor Aart is dat een bijzonder moment. “Het orgel heeft twee jaar gezwegen en ik hoor nu de eerste tonen weer klinken. Dat is het mooiste wat er is.”