Scholier gewond naar ziekenhuis na harde klap met auto

Een jongen op een fiets is dinsdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Tilburg. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Baroniebaan en de Stroomlaan.

Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kon vanwege de mist niet opstijgen. Daarom reed het traumateam van de helikopter met de auto naar het ongeluk, al bleek de hulp van het team uiteindelijk niet nodig.

De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De fiets en de auto raakten flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.