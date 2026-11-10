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Scholier gewond naar ziekenhuis na harde klap met auto

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Fietser en auto botsen in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Fietser en auto botsen in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een jongen op een fiets is dinsdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Tilburg. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Baroniebaan en de Stroomlaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Na de botsing kwamen de scholier en zijn fiets tientallen meters verderop op de grond terecht. Meerdere hulpdiensten rukten uit.

Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kon vanwege de mist niet opstijgen. Daarom reed het traumateam van de helikopter met de auto naar het ongeluk, al bleek de hulp van het team uiteindelijk niet nodig.

De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De fiets en de auto raakten flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Fietser en auto botsen in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Fietser en auto botsen in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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