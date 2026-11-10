Geboortebos krijgt nieuwe plek in Vessem

In Vessem zijn afgelopen week 181 bomen geplant voor kinderen geboren in 2025. Het geboortebos heeft een nieuwe locatie gekregen aan de Buikheide, omdat het bos in Eersel vol is.

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Bij het planten waren veel ouders, kinderen en grootouders aanwezig. De meeste bomen worden pas geplant als de kinderen oud genoeg zijn om zelf mee te helpen. Kinderen die in 2026 zijn geboren, krijgen hun eigen boom volgend jaar.

Inheemse boomsoorten

Voor het geboortebos zijn zeven verschillende inheemse boomsoorten gekozen, waaronder de zomer- en wintereik, tamme kastanje en ratelpopulier. Deze bomen zijn beter bestand tegen klimaatveranderingen. Daarnaast zorgen ze voor meer biodiversiteit, doordat hun bloesem, bessen en vruchten voedsel en beschutting bieden aan vogels, insecten en andere dieren.

Het planten van de bomen werd afgesloten met warme chocolademelk en beschuit met muisjes. Het geboortebos staat symbool voor nieuw leven en biedt ieder kind een eigen plekje in de natuur. Het is een herinnering voor later en draagt bij aan een gezonde en duurzame toekomst.