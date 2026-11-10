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Intocht Sinterklaas op 22 november in Lithoijen
Op 22 november komt Sinterklaas aan in Lithoijen. De intocht vindt plaats aan de Langwijkstraat 6 en heeft een evenementenvergunning gekregen van de gemeente Oss.
De vergunning maakt het mogelijk om de intocht officieel te organiseren. De gemeente Oss heeft het besluit op 6 november genomen. De datum van het evenement staat vast, ondanks dat bezwaar maken tegen de vergunning mogelijk is.
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