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Intocht Sinterklaas op 22 november in Lithoijen

Op 22 november komt Sinterklaas aan in Lithoijen. De intocht vindt plaats aan de Langwijkstraat 6 en heeft een evenementenvergunning gekregen van de gemeente Oss.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om de intocht officieel te organiseren. De gemeente Oss heeft het besluit op 6 november genomen. De datum van het evenement staat vast, ondanks dat bezwaar maken tegen de vergunning mogelijk is.

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