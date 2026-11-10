Reusel-De Mierden verbiedt vuurwerkontheffingen tijdens jaarwisseling

De burgemeester van Reusel-De Mierden heeft besloten geen vuurwerkontheffingen te verlenen voor de jaarwisseling van 2026/2027. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken.

Gevonden voor jou

Volgens de gemeente is het niet haalbaar om deze ontheffingen te regelen vanwege tijdgebrek, beperkte handhavingscapaciteit en veiligheidsrisico's. Daarnaast zou het toestaan van vuurwerkactiviteiten zorgen voor extra drukte en complicaties bij de handhaving van het vuurwerkverbod. Ook speelt regionale afstemming een rol, zodat het beleid in lijn is met de andere Kempengemeenten.