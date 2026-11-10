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Woning op Nastreek in Deurne krijgt verbouwvergunning

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan de Nastreek.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 6 november 2026 en gaat over een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de plannen voor de verbouwing niet binnen het standaard omgevingsplan passen, maar speciaal zijn goedgekeurd. De woning staat aan de Nastreek 16 in Deurne.

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