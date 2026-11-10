Vijf panden in Best aangewezen als gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders van Best heeft vijf panden aan de Nieuwstraat definitief aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Het besluit is genomen op 3 november 2026.

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De aanwijzing is gebaseerd op de Erfgoedverordening gemeente Best 2024, een redengevende beschrijving en het advies van een speciale erfgoedcommissie. De panden worden geregistreerd in het lokale erfgoedregister en krijgen een publieksrechtelijke beperking in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.