Navigatie overslaan
Ontdek

Vijf panden in Best aangewezen als gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders van Best heeft vijf panden aan de Nieuwstraat definitief aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Het besluit is genomen op 3 november 2026.

Gevonden voor jou

De aanwijzing is gebaseerd op de Erfgoedverordening gemeente Best 2024, een redengevende beschrijving en het advies van een speciale erfgoedcommissie. De panden worden geregistreerd in het lokale erfgoedregister en krijgen een publieksrechtelijke beperking in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Best

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.