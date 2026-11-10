Gehandicaptenparkeerplaats Raadhuisstraat 312 in Best opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Raadhuisstraat 312 in Best is opgeheven. De gemeente heeft besloten dat de plek niet meer nodig is, omdat er geen gebruik van wordt gemaakt.

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De gehandicaptenparkeerplaats werd opgeheven door het verwijderen van het bijbehorende verkeersbord. Volgens de gemeente ontstaan er geen problemen voor andere weggebruikers of een onveilige situatie. Het besluit is genomen na overleg met een verkeersadviseur van de politie.