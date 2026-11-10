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Opslag van vaste mest toegestaan in Luyksgestel
In Luyksgestel is toestemming gegeven voor het opslaan van vaste mest en champost.
De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie op een locatie aan de Elsendijk. Deze stoffen worden vaak gebruikt in de landbouw, bijvoorbeeld als meststof. De melding is goedgekeurd, waardoor de activiteit mag worden uitgevoerd.
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