Inrit in Gilze legaal gemaakt

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van een inrit aan de Wethouder van den Wildenbergstraat in Gilze.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bestaande inrit bij een woning aan de Wethouder van den Wildenbergstraat 29. Door het besluit is deze nu officieel toegestaan. De gemeente heeft het besluit op 6 november 2026 verzonden.