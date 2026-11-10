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Kerstmusical in 's Gravenmoer mag doorgaan op 24 en 25 december
De gemeente Dongen heeft toestemming gegeven voor een kerstmusical op 24 en 25 december 2026 in 's Gravenmoer. Het evenement vindt plaats aan de Kerkebosdreef.
De vergunning is verleend voor het organiseren van een evenement tijdens de kerst. Belangrijke documenten en details over het besluit zijn zes weken na 6 november 2026 beschikbaar voor inzage.
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