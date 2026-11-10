Navigatie overslaan
Ontdek

Kerstmusical in 's Gravenmoer mag doorgaan op 24 en 25 december

De gemeente Dongen heeft toestemming gegeven voor een kerstmusical op 24 en 25 december 2026 in 's Gravenmoer. Het evenement vindt plaats aan de Kerkebosdreef.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor het organiseren van een evenement tijdens de kerst. Belangrijke documenten en details over het besluit zijn zes weken na 6 november 2026 beschikbaar voor inzage.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Dongen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.