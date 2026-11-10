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Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij woning in Hoogerheide
De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij een woning aan de Putseweg 93 in Hoogerheide.
De parkeerplaats is exclusief gereserveerd voor de bewoner, die de aanvraag heeft ingediend. Het wordt aangegeven met een verkeersbord dat parkeren voor anderen op deze plek verbiedt. De maatregel is genomen volgens de regels van de Wegenverkeerswet en het gemeentelijk beleid.
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