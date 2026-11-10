Navigatie overslaan
Ontdek

Berging bij woning in Rijkevoort mag gebouwd worden

Er is toestemming verleend voor het bouwen van een berging bij een woning in Rijkevoort. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft dit op 5 november besloten.

Gevonden voor jou

Het gaat om een berging bij een woning aan de Bonkelaer in Rijkevoort. Dit valt onder een bouwactiviteit zoals vastgelegd in het omgevingsplan. Het besluit is officieel verleend en belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.