Berging bij woning in Rijkevoort mag gebouwd worden

Er is toestemming verleend voor het bouwen van een berging bij een woning in Rijkevoort. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft dit op 5 november besloten.

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Het gaat om een berging bij een woning aan de Bonkelaer in Rijkevoort. Dit valt onder een bouwactiviteit zoals vastgelegd in het omgevingsplan. Het besluit is officieel verleend en belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken.