Carnavalsevenementen in Vierlingsbeek krijgen vergunning

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor carnavalsevenementen van CV De Keieschieters. De festiviteiten vinden plaats op verschillende dagen in januari en februari 2027 aan de Pastoor Jansenstraat 2 in Vierlingsbeek.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 5 november 2026 verstrekt. De evenementen staan gepland op 17, 24, 29 en 30 januari, en 5, 7, 8 en 9 februari 2027. Het carnavalsprogramma van CV De Keieschieters zal plaatsvinden op het adres in Vierlingsbeek.