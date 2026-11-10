Dakkapel geplaatst op woning in Escharen

In Escharen is toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel op een woning. Het besluit is op 5 november 2026 genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De dakkapel komt aan de voorkant van het dak van een woning aan de Schutsboom. Dit soort bouwactiviteiten vallen onder het omgevingsplan, dat regels geeft voor wat er gebouwd mag worden.