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Dakkapel geplaatst op woning in Escharen

In Escharen is toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel op een woning. Het besluit is op 5 november 2026 genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De dakkapel komt aan de voorkant van het dak van een woning aan de Schutsboom. Dit soort bouwactiviteiten vallen onder het omgevingsplan, dat regels geeft voor wat er gebouwd mag worden.

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