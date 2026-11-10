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Evenement Bavelseparklaan Breda krijgt groen licht

Voor het evenement op de Bavelseparklaan in Breda is een vergunning verleend. Het feest vindt plaats op 28 november 2026 van één uur ’s middags tot middernacht.

Gevonden voor jou

Het evenement staat omschreven als 'Dimitri K' en wordt gehouden op zaterdag 28 november. De vergunning is goedgekeurd door de gemeente Breda en de locatie is de Bavelseparklaan. De organisatoren hebben toestemming gekregen om het evenement tussen 13:00 uur en 23:59 uur te laten plaatsvinden.

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