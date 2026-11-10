Bouw van 65 appartementen met behoud van villa in Eindhoven

De bouw van 65 nieuwbouwappartementen op Hoogstraat 231 in Eindhoven heeft een verlengde termijn gekregen. Het plan omvat twee bouwblokken en behoud van een monumentale villa.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit op Hoogstraat 231 en het achterliggende terrein. Het project combineert nieuwbouw met het behoud van historisch erfgoed. De verlenging van de termijn is ter kennisgeving en er is geen mogelijkheid voor bezwaar.