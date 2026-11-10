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Ketenpark en opslag met bouwhekken gepland in Eindhoven

Er is toestemming gegeven voor een ketenpark en materiaalopslag aan de Turfveldenstraat in Eindhoven. Het terrein wordt afgezet met bouwhekken.

Gevonden voor jou

Het ketenpark en de opslag komen op Turfveldenstraat 2 in Eindhoven. Het project valt onder de inrichting van een bouwplaats en betreft het gebruik van openbare ruimte. Op 5 november is het besluit hierover verzonden.

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