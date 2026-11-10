Sanering voor nieuwe weg en kabels bij Ekkersrijt in Eindhoven

In Eindhoven is toestemming verleend voor het saneren en vrijmaken van een terrein in de ecologische verbindingszone Ekkersrijt. Hier worden kabels, leidingen en een toekomstige weg aangelegd.

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Het terrein ligt tussen het bedrijventerrein BIC Noord en het Beatrixkanaal. De sanering maakt de grond geschikt voor nieuwe infrastructuur. Het besluit is op 6 november verzonden. Digitale inzage is mogelijk via de website van de gemeente Eindhoven.