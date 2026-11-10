Advertentie
Sanering voor nieuwe weg en kabels bij Ekkersrijt in Eindhoven
In Eindhoven is toestemming verleend voor het saneren en vrijmaken van een terrein in de ecologische verbindingszone Ekkersrijt. Hier worden kabels, leidingen en een toekomstige weg aangelegd.
Het terrein ligt tussen het bedrijventerrein BIC Noord en het Beatrixkanaal. De sanering maakt de grond geschikt voor nieuwe infrastructuur. Het besluit is op 6 november verzonden. Digitale inzage is mogelijk via de website van de gemeente Eindhoven.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie