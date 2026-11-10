Advertentie
Verlenging vergunning voor aanbouw aan woning in Eindhoven
De termijn voor de omgevingsvergunning voor een aanbouw aan een woning in Eindhoven is verlengd. Dit gaat om een adres aan de Kronehoefstraat.
De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een aanbouw aan de woning. Het gaat om technische en ruimtelijke bouwactiviteiten. De verlenging is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie