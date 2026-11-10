Verlenging vergunning voor aanbouw aan woning in Eindhoven

De termijn voor de omgevingsvergunning voor een aanbouw aan een woning in Eindhoven is verlengd. Dit gaat om een adres aan de Kronehoefstraat.

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De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een aanbouw aan de woning. Het gaat om technische en ruimtelijke bouwactiviteiten. De verlenging is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien.