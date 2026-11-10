Helmond Sport oefent tegen Lommel SK

Helmond Sport speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Lommel SK in België. De wedstrijd begint om twaalf uur en is gratis toegankelijk voor publiek.

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Helmond Sport reist woensdag naar Lommel voor een oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Het duel wordt gespeeld in het Soevereinstadion, waar om twaalf uur ’s middags wordt afgetrapt. Supporters zijn welkom en kunnen gratis plaatsnemen op de hoofdtribune.

Lommel SK speelt dit seizoen op het hoogste niveau van België, de Jupiler Pro League. De club uit Belgisch Limburg promoveerde vorig jaar na 23 jaar afwezigheid terug naar de hoogste divisie. Sinds 2020 maakt Lommel SK deel uit van de City Football Group, een internationale voetbalorganisatie waar ook Manchester City bij hoort.

Hoofdtribune toegankelijk

Fans die Helmond Sport willen aanmoedigen, kunnen via de hoofdingang aan de Speelpleinstraat naar de hoofdtribune. De overige ingangen van het stadion blijven gesloten.