Eindejaarscontroles voor WOZ-waarde in gemeente Moerdijk

BWB voert deze week controles uit in de gemeente Moerdijk voor de WOZ-waardering.

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De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) voert op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 november eindejaarscontroles uit in de gemeente Moerdijk. Medewerkers maken hierbij foto’s van panden waarvoor een bouw- of sloopvergunning is verleend. De foto’s worden vanaf de openbare weg genomen.

De controles zijn bedoeld om de voortgang van bouw- en sloopwerkzaamheden te registreren. Deze gegevens zijn nodig om de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van panden te bepalen. Dit gebeurt op basis van de staat van een object op 1 januari 2027, de zogenoemde toestandspeildatum.

Legitimatie verplicht

Medewerkers van de BWB die de controles uitvoeren, kunnen zich legitimeren met een officieel legitimatiebewijs van de organisatie. Zij betreden geen privéterrein tijdens hun werkzaamheden.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het vaststellen van gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting. De informatie die tijdens de controles wordt verzameld, speelt een belangrijke rol in dit proces.