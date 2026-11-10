Milieustraat Oirschot beperkt bereikbaar door asfaltwerk

De milieustraat in Oirschot is op 12 en 13 november minder goed bereikbaar vanwege asfaltwerkzaamheden.

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Bezoekers wordt geadviseerd om hun bezoek aan de milieustraat op een andere dag te plannen, indien mogelijk. Hiermee kan eventuele overlast door de werkzaamheden worden vermeden.

De asfaltwerkzaamheden maken deel uit van onderhoudswerkzaamheden in het gebied. Het is niet bekend hoe lang het werk precies zal duren op beide dagen.

De milieustraat blijft wel open, maar het kan dus lastiger zijn om er te komen. Houd hier rekening mee als je van plan bent om afval weg te brengen.