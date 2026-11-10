Meer woninginbraken in donkere maanden in Waalre

In Waalre neemt het aantal woninginbraken toe tijdens de donkere maanden. De gemeente waarschuwt inwoners voor insluiping en geeft tips om inbraken te voorkomen.

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De donkere maanden zorgen voor een stijging in het aantal woninginbraken in Waalre. Bij insluiping maken inbrekers gebruik van niet-afgesloten deuren of openstaande ramen. Dit kan zelfs gebeuren als je thuis bent, maar op een andere verdieping.

Om dit te voorkomen adviseert de gemeente om ramen en deuren altijd goed af te sluiten, ook als je maar kort weg bent. Daarnaast is het belangrijk om goed hang- en sluitwerk te gebruiken en ook de achterdeur of poort op slot te doen.

Tips voor een veilige woning

Een bewoonde indruk helpt om inbrekers af te schrikken. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar voor verlichting, zodat de woning ook in de avond verlicht is. Samenwerken met buren kan ook bijdragen aan veiligheid. Spreek bijvoorbeeld af om bij afwezigheid elkaars post weg te halen of een auto op de oprit te zetten.

Daarnaast is het verstandig om geen berichten op social media te plaatsen waarin je aangeeft niet thuis te zijn of op vakantie te gaan. Dit kan inbrekers aantrekken. Ook wordt aangeraden om verdachte situaties direct te melden via 0900-8844 of bij spoed via 112.

Buurtapps en samenwerking

De gemeente moedigt het gebruik van buurtapps aan om informatie over verdachte situaties snel te delen. Zo kunnen bewoners elkaar waarschuwen en de wijk veiliger maken.

Met deze maatregelen hoopt Waalre het aantal inbraken tijdens de donkere maanden te verminderen.