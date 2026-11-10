Waalre steunt aanpak Geelpoothoornaar

De gemeente Waalre heeft subsidie verleend aan Bijenhouders Vereniging De Heidebloem om de verspreiding van de Geelpoothoornaar te beperken. Deze Aziatische wesp vormt een bedreiging voor honingbijen en andere insecten, die belangrijk zijn voor het ecosysteem. Vrijwilligers signaleren nesten en zorgen voor verwijdering waar nodig.

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De Aziatische hoornaar, ook wel Geelpoothoornaar genoemd, is een grote wespensoort met oranje achterlijf en gele poten. De soort vormt een groeiend probleem in Nederland, omdat hij honingbijen en andere insecten bedreigt. Deze insecten zijn essentieel voor de bestuiving van bloemen en gewassen, en daarmee voor het ecosysteem.

Volledige uitroeiing van de Geelpoothoornaar is inmiddels niet meer mogelijk. Daarom is de landelijke aanpak gericht op beheersing. Het vroegtijdig opsporen en verwijderen van nesten voorkomt dat koninginnen uitvliegen en nieuwe nesten beginnen. De provincies zijn verantwoordelijk voor de bestrijdingsmaatregelen, terwijl gemeenten zorgen voor de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte.

Vrijwilligers in actie

In Waalre speelt Bijenhouders Vereniging De Heidebloem een belangrijke rol bij het opsporen en signaleren van nesten. Afhankelijk van de situatie kan de vereniging helpen bij het verwijderen van nesten, zowel op particulier terrein als in de openbare ruimte. Voor de activiteiten in 2026 heeft de gemeente Waalre subsidie verleend en enkele praktische hulpmiddelen beschikbaar gesteld.

De verantwoordelijkheid voor nesten op particulier terrein ligt bij de eigenaar of gebruiker van het terrein. In de openbare ruimte beoordeelt de gemeente of verwijdering nodig is, afhankelijk van de locatie en de risico’s.

Houd afstand en meld nesten

Het is belangrijk om voldoende afstand te houden van een nest en dit niet zelf te verwijderen. Meldingen kunnen worden gedaan via de website Fixi en het landelijke meldpunt voor de Geelpoothoornaar. Deze meldingen helpen om inzicht te krijgen in de verspreiding van de wesp en dragen bij aan een gerichte aanpak.