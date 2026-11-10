Keeper Bart Verbruggen in topvorm: ‘Ik probeer in het moment te blijven’

Van alle Oranje-internationals die zich maandag in Zeist meldden, is er vermoedelijk niemand in zo’n goede vorm als Bart Verbruggen. De Bredase doelman is nog altijd pas 24, maar al jaren een vaste waarde in Oranje. En als je naar de cijfers kijkt, is hij een van de beste keepers in de Premier League.

Ook in andere statistieken is hij beter dan zijn collega’s. Verbruggen houdt niet alleen veel ballen tegen, hij heeft van alle keepers in de Premier League ook de hoogste passnauwkeurigheid (77 procent).

Vaakst de nul Met zijn club Brighton and Hove Albion staat Verbruggen na een uitstekende reeks tweede in de Engelse competitie. Daar heeft hij zelf een groot aandeel in. Geen keeper in de Premier League hield dit seizoen vaker de nul dan Verbruggen: zeven keer.

“Ik heb het gevoel dat ik er goed in zit en ik heb een goede vorm te pakken”, zegt Verbruggen zelf in Zeist. “Maar het is natuurlijk wel zo dat als een ploeg goed draait, het voor individuen makkelijker is om te shinen.”

Toch klopt Verbruggen zichzelf niet gauw op de borst, blijkt als hij de cijfers hoort. “Het is natuurlijk altijd een lekker gevoel als je goed speelt en een hoog niveau haalt”, zegt hij tegen de NOS. “Maar je zit midden in een seizoen dat zó druk is, dus je probeert je te focussen op wat voor je ligt en op wat je van dag tot dag kunt doen.”

Vaste nummer één

Verbruggen, goed voor 37 interlands, is al enkele jaren de vaste keus onder de lat bij Oranje. Die status geeft hem rust en vertrouwen. Vorige bondscoach Ronald Koeman sprak al zijn vertrouwen in hem uit. Ook de nieuwe trainer liet in de vorige interlandperiode weten dat Verbruggen zijn nummer één is. “Dat is heel fijn, zulk vertrouwen doet iedereen goed en mij dus ook.”

“Xavi komt natuurlijk binnen met zijn eigen ideeën en daarin is hij erg duidelijk”, zegt de keeper. “Je hebt echt het gevoel dat we aan het bouwen zijn, hopelijk kunnen we daar deze week mee verder.”

Stap naar topclub

De vraag lijkt niet meer óf Verbruggen de stap naar een topclub gaat maken, maar wanneer. Voor de doelman zelf speelt dat veel minder.

“Op het moment zitten we er gewoon heel goed in bij Brighton, dus het zou heel erg zonde zijn om dat te verpesten door in je hoofd in de toekomst te gaan leven”, zegt hij. “Ik probeer echt in het moment te blijven, me te focussen op wat er momenteel gaande is. Daar geniet ik van en op die manier presteer ik ook het best.”

Dromen van titels

Natuurlijk droomt Verbruggen van het winnen van titels, geeft hij toe. “Maar ik denk dat dat een evaluatie is die je moet maken als het moment daar is. En dat is nu absoluut niet.”

Te ver vooruit- of achteruitkijken wil hij daarom niet. “Als je in de toekomst of in het verleden gaat leven, dan denk ik dat je prestaties omlaag gaan. Dus daar probeer ik weg van te blijven. Voorlopig is het leven mooi.”