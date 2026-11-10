Jong en oud valt voor LEGO-wereld van Jan Fabel tijdens GLOW

Eindhoven in legoblokjes: lichtkunstenaar Jan Fabel bedacht het. Elke avond komen veel bezoekers van lichtkunstfestival GLOW naar zijn werk op de Markt kijken. BRICK is een lichtshow van vijf minuten waarbij je onder meer over Eindhoven in LEGO vliegt. Van de 85 werken die in de regio te zien zijn, is het een publiekstrekker: jong en oud voelt wel iets bij de legowereld die Fabel weet te creëren.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op de Markt staan bij twee hotelkamers de ramen wagenwijd open. De bedden zijn aan de kant geschoven en er staan vijf projectoren opgesteld. Jan Fabel opent de deur van kamer 103. De warmte die de projectoren afgeven, komt je tegemoet. "Die projectoren zijn echt enorme bakbeesten", zegt hij. "Dit zijn de allergrootste projectoren die er bestaan. Hier komt zoveel licht uit. Hier kun je bij daglicht nog mee projecteren."

De lichtshow BRICK in Eindhoven die helemaal draait om legoblokjes (foto: Rogier van Son).

Zee namaken

Jan Fabel is een oude bekende van GLOW. Op de Blob, de Lichttoren en de Witte Dame wist hij tijdens eerdere edities shows neer te zetten die iedere keer een daverend succes werden. Dit keer wil hij samen met zijn team laten zien dat er heel veel kan als je je verbeelding maar gebruikt. Zijn lichtkunstwerk is een legowereld en in die wereld kom je zelfs in het heelal. "We zijn opgegroeid met LEGO en dan wil je meteen grote dingen maken. Als kind kan dat niet, want dan heb je niet genoeg steentjes. Maar nu - met de digitale technieken - kunnen we zelfs de zee namaken. Je ziet de steentjes opspatten."

Het Evoluon afgebeeld in legoblokjes op de Markt in Eindhoven.

Jan woonde veertig jaar in Eindhoven. De stad is ook nagebouwd in LEGO. Zo zie je het Evoluon. "Dat is een moeilijke vorm om met steentjes na te maken. Deze kan zelfs vliegen." Fabel vond het heerlijk om aan het project te werken. "Ik ben nog steeds kind. Ik vind het geweldig om dit soort dingen te doen. Mijn kinderen bouwden hele steden toen ze klein waren. Mijn kleinzoon doet nu hetzelfde." Jong en oud komt op de show af. Kim en Niek komen speciaal voor GLOW uit Zundert, met hun twee zoons Des en Boaz van zes jaar. "De kinderen moeten naar bed, maar ze hebben morgen een studiedag, dus ze mogen een avondje mee", zegt Kim.

Kim, Niek, Des en Boaz komen speciaal voor GLOW uit Zundert (foto: Rogier van Son).

Deze show spreekt hen wel aan. "Het is heel knap gemaakt. Leuk om het met deze ogen te zien en voor kinderen is het heel beeldend." Niek vult haar aan. "Ik ben PSV-fan en ik ga graag naar Eindhoven. Je ziet veel herkenbaars, zoals het Philips Stadion." Stukjes Eindhoven

Het is voor het eerst dat een bedrijf van buiten Nederland geld steekt in GLOW. De Deense LEGO Group betaalt het project BRICK. De interesse van LEGO in GLOW komt door Pieter Vincent uit Son en Breugel. Hij werkt voor LEGO als Brand Marketing Manager, iemand die verantwoordelijk is voor het merk. Hij is enthousiast over het lichtkunstfestival. "Ik ben in het verleden heel vaak geïnspireerd door GLOW." Pieter vindt het zeker geen lange reclamefilm voor het bedrijf. "Lichtkunstenaar Jan Fabel had de creatieve vrijheid. Het is zijn eigen verhaal met zijn stukjes Eindhoven erin."

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