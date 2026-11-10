Lezing over heggen en hagen in Asten-Heusden

Op donderdag 3 december vindt in gemeenschapshuis Hart van Heuze in Asten-Heusden een lezing plaats over aanleg en beheer van heggen en hagen. Het programma begint om acht uur ’s avonds en staat in het teken van biodiversiteit en landschapsbeheer.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst is georganiseerd door ANV Asten en richt zich op het belang van heggen en hagen. Deze groene afscheidingen hebben niet alleen een cultuurhistorische waarde, maar dragen ook bij aan het versterken van de biodiversiteit. Gemengde heggen met bloeiende en vruchtdragende planten trekken bijvoorbeeld insecten, vogels en kleine zoogdieren aan.

De avond start met een inloop vanaf kwart over zeven, waarbij koffie en thee klaarstaan. Om acht uur opent Marco Renes van Coördinatiepunt Landschapsbeheer het programma. Hij gaat dieper in op de aanleg en het beheer van heggen en hagen.

Mogelijkheden voor beheerpakketten

Aansluitend verzorgt Willy Hanssen, gebiedscoördinator bij BoerenNatuur, een presentatie over beheerpakketten en vergoedingen. Dit biedt praktische informatie voor mensen die hun landschap willen verrijken met heggen en hagen.

Tot slot wordt het programma van ANV Asten voor de jaren 2026 en 2027 toegelicht. De bijeenkomst eindigt rond tien uur ’s avonds.