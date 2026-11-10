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Sinterklaas komt zondag aan in Geldrop-Mierlo

Op zondag 15 november komt Sinterklaas aan in Geldrop en Mierlo. In Geldrop arriveert hij per boot, terwijl in Mierlo een muzikaal spektakel plaatsvindt in Sporthal de Weijer.

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Sinterklaas maakt zondag zijn opwachting in de gemeente Geldrop-Mierlo. In Geldrop begint de intocht rond kwart voor drie ’s middags. De goedheiligman komt daar aan per boot. De organisatie van de intocht is in handen van Stichting De Drie Harten.

In Mierlo staat Sporthal de Weijer centraal. Daar wordt een groot muzikaal Sinterklaasprogramma georganiseerd. Het programma begint om één uur ’s middags.

Met de aankomsten in zowel Geldrop als Mierlo wordt de feestelijke periode rondom Sinterklaas officieel ingeluid in de regio.

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Gemeente Geldrop-Mierlo

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