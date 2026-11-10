Moestuin met vergeten groenten aangelegd in Rucphen

In Rucphen is begonnen met de aanleg van een moestuin met vergeten groenten. De moestuin komt bij het Akkerkotje op de zomerakker en krijgt onder meer rabarber en oerprei.

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De moestuin wordt aangelegd op het voorste deel van de zomerakker in Rucphen, vlakbij het Akkerkotje. De grond is eerst gefreesd, waarna de teeltbedden zijn uitgemeten en de paadjes tussen de bedden zijn uitgediept.

Om de bodem te verbeteren, is stalmest ingespit. Daarna zijn de bedden afgedekt met een dikke laag bladeren. Dit helpt om de grond bedekt te houden, onkruidgroei te beperken en het bodemleven te stimuleren.

Vaste planten binnenkort aangebracht

De moestuin krijgt verschillende vaste planten die bekend staan als vergeten groenten. Binnenkort worden rabarber, oerprei, mierikswortel en eeuwig moes geplant. Deze groenten zijn minder bekend, maar worden steeds vaker opnieuw ontdekt.

De aanleg van de moestuin is nog niet afgerond en wordt de komende tijd verder uitgewerkt.