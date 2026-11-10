Huizenvoorraad in Brabant groeit, maar woningbouw blijft achter
Het aantal huizen in Brabant is voor het tweede jaar op rij gestegen. In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er 8005 huizen bij. Dat is zes procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch ligt de huizenbouw nog niet op koers om het jaarlijkse doel van ongeveer 13.000 nieuwe woningen te halen.
Vorig jaar kwamen er in Brabant 7568 huizen bij. De huizenvoorraad groeit daarmee weer, maar ligt nog onder het niveau van 2022. Toen kwamen er 9683 huizen bij.
Derde plek
Per 100.000 inwoners kwamen er in Brabant 299 huizen bij. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 275. Alleen in Flevoland en Noord-Holland groeide de huizenvoorraad sterker. Dat blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de afgelopen vijf jaar.
Ook de provincie ziet de huizenmarkt aantrekken. In het Kwartaalbeeld Woningmarkt verwacht de provincie dat er in zowel 2026 als 2027 ongeveer 13.000 huizen per jaar bijkomen.
Opvallend is dat het aantal nieuwbouwhuizen vrijwel gelijk is gebleven. In de eerste negen maanden van dit jaar werden er 7361 huizen gebouwd. In dezelfde periode van 2025 waren dat er 7359.
Verbouwingen
De groei van het aantal huizen komt dus vooral door andere veranderingen. Zo worden bestaande gebouwen vaker omgebouwd tot woningen en worden er minder huizen gesloopt. Ook verdwijnen er minder woningen door andere oorzaken.
Door veranderingen in het gebruik van gebouwen kwamen er 408 huizen bij. Daarnaast leverden verbouwingen van bestaande panden nog eens 1350 extra woningen op.
Vijf regio's, waaronder Roosendaal en Best, gaan komende jaren met steun van het Rijk ongeveer 25.000 huizen bouwen. 50.000 woningzoekenden kunnen hiermee straks aan een huis worden geholpen.