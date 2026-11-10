Huizenvoorraad in Brabant groeit, maar woningbouw blijft achter

Het aantal huizen in Brabant is voor het tweede jaar op rij gestegen. In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er 8005 huizen bij. Dat is zes procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch ligt de huizenbouw nog niet op koers om het jaarlijkse doel van ongeveer 13.000 nieuwe woningen te halen.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vorig jaar kwamen er in Brabant 7568 huizen bij. De huizenvoorraad groeit daarmee weer, maar ligt nog onder het niveau van 2022. Toen kwamen er 9683 huizen bij. Derde plek

Per 100.000 inwoners kwamen er in Brabant 299 huizen bij. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 275. Alleen in Flevoland en Noord-Holland groeide de huizenvoorraad sterker. Dat blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de afgelopen vijf jaar.