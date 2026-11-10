Meer dan 130 kinderen doen mee aan Sjors Sportief

Meer dan 130 basisschoolleerlingen in Gemert-Bakel hebben zich dit schooljaar aangemeld voor activiteiten via Sjors Sportief & Creatief. Het programma biedt kinderen de kans om gratis kennis te maken met sport en hobby’s. Er zijn meer dan 65 activiteiten beschikbaar. Inschrijven blijft het hele schooljaar mogelijk.

Gevonden voor jou

In de gemeente Gemert-Bakel kunnen basisschoolleerlingen via Sjors Sportief & Creatief ontdekken welke sport, hobby of creatieve activiteit het beste bij hen past. Het programma biedt een gevarieerd aanbod, waaronder hockey, judo, dans, tekenen en schilderen. Kinderen kunnen vrijblijvend deelnemen zonder direct lid te worden van een vereniging of organisatie.

Sjors Sportief & Creatief is een samenwerking tussen de gemeente, lokale verenigingen, cultuurorganisaties en andere aanbieders. In totaal worden er meer dan 65 activiteiten aangeboden. Het initiatief is bedoeld om kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met nieuwe interesses.

Activiteiten blijven toegankelijk

Alle basisschoolleerlingen in Gemert-Bakel hebben aan het begin van het schooljaar een Sjorsboekje ontvangen met daarin het volledige aanbod. Kinderen die nog geen sport of hobby hebben gevonden, of iets nieuws willen proberen, kunnen zich nog steeds inschrijven. Er zijn volop activiteiten beschikbaar.

Voor meer informatie over de activiteiten en inschrijving kunnen ouders terecht op de website van Sjors Sportief.