Klimaatweek in Bladel inspireert inwoners

In de gemeente Bladel hebben inwoners, ondernemers en jongeren van 31 oktober tot en met 7 november meegedaan aan de Klimaatweek 2026. Met activiteiten zoals bomen planten, energie besparen en reparaties werd duurzaamheid onder de aandacht gebracht.

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De Klimaatweek begon met de Duurzame Huizenroute. Hierbij konden inwoners binnenkijken bij woningen die al verduurzaamd zijn en ervaringen delen met huiseigenaren. Ook was er een theatervoorstelling genaamd Gaat er een lampje branden?, waarin energie-expert Dennis van der Meij op een luchtige manier uitleg gaf over het verminderen van energieverbruik.

Ondernemers konden tijdens een ontbijtsessie praktische tips krijgen over energiebesparing. Organisaties zoals KempenEnergie en ISL benadrukten het belang van inzicht in energieverbruik. Met een energiescan of energiemeter kan beter bepaald worden welke maatregelen effectief zijn.

Samen voor een groene omgeving

Bij voedselbos Wildernest in Netersel werden bomen geplant door inwoners en wethouder Arnoud van Hulst. Zo werden er bloesem- en magnoliabomen geplaatst, waarvan de bloesem zelfs kan worden gebruikt voor thee. Eigenaren van het voedselbos deelden hun plannen en ambities voor de toekomst.

Ook kinderen deden mee aan de Klimaatweek. Op basisschool De Bergmolen las wethouder Anjo van de Huygevoort een prentenboek voor over duurzaamheid. Daarnaast organiseerde stagiaire Sophie activiteiten zoals een natuurquiz en het maken van insectenhotels op de buitenschoolse opvang.

Bij het Repair Café van Stichting Het Kompas konden inwoners kapotte spullen laten repareren. Vrijwilligers hielpen om deze een tweede leven te geven, zodat minder afval ontstaat. Verder werden ZAPpers (vrijwilligers die zwerfafval opruimen) in het zonnetje gezet voor hun inzet.

De Klimaatweek in Bladel liet zien dat kleine acties kunnen bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Door energie te besparen, spullen te repareren of zwerfafval op te ruimen, wordt de omgeving een stukje groener.