Boer uit Helvoirt verliest twintig schapen, vermoedelijk door wolf

Twintig schapen van hobbyboer Richard Muskens uit Helvoirt zijn dood, waarschijnlijk na twee aanvallen van een wolf. Dat gebeurde afgelopen week in natuurgebied de Vughtse Gement, tussen Vught en Den Bosch. Muskens heeft zijn andere schapen uit voorzorg weggehaald uit de polderwei.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Het was verschrikkelijk om te zien, ze lagen overal. Zelfs in de sloot.” Muskens vond donderdag veel dode en gewonde dieren in het grasveld in de Vughtse Gement. “De dieren die nog leefden, waren er zo slecht aan toe dat een dierenarts ze heeft moeten laten inslapen.” In de nacht erna was het opnieuw raak. Vijf schapen stierven, wat het totaal op twintig dode dieren in twee nachten bracht.

"Dit hoor je in Drenthe, maar niet hier."

Daarna haalde Muskens de ongeveer honderd schapen die nog in het natuurgebied liepen, weg. Ze grazen nu in een weiland achter zijn huis en ‘s nachts staan ze in een grote stal. “Dat is eigenlijk geen doen, het wordt daar veel te warm.” Zijn schapen zijn Texelaars: buitendieren die ruimte nodig hebben.

Volgens Muskens zijn de overgebleven dieren behoorlijk gestrest. “Een aantal van de ooien was net gedekt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de zwangerschap.”

"De wolf voelt zich als een vos in een kippenhok."