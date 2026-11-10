Boer uit Helvoirt verliest twintig schapen, vermoedelijk door wolf
Twintig schapen van hobbyboer Richard Muskens uit Helvoirt zijn dood, waarschijnlijk na twee aanvallen van een wolf. Dat gebeurde afgelopen week in natuurgebied de Vughtse Gement, tussen Vught en Den Bosch. Muskens heeft zijn andere schapen uit voorzorg weggehaald uit de polderwei.
“Het was verschrikkelijk om te zien, ze lagen overal. Zelfs in de sloot.” Muskens vond donderdag veel dode en gewonde dieren in het grasveld in de Vughtse Gement. “De dieren die nog leefden, waren er zo slecht aan toe dat een dierenarts ze heeft moeten laten inslapen.”
In de nacht erna was het opnieuw raak. Vijf schapen stierven, wat het totaal op twintig dode dieren in twee nachten bracht.
"Dit hoor je in Drenthe, maar niet hier."
Daarna haalde Muskens de ongeveer honderd schapen die nog in het natuurgebied liepen, weg. Ze grazen nu in een weiland achter zijn huis en ‘s nachts staan ze in een grote stal. “Dat is eigenlijk geen doen, het wordt daar veel te warm.” Zijn schapen zijn Texelaars: buitendieren die ruimte nodig hebben.
Volgens Muskens zijn de overgebleven dieren behoorlijk gestrest. “Een aantal van de ooien was net gedekt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de zwangerschap.”
"De wolf voelt zich als een vos in een kippenhok."
De schapen zijn hoogstwaarschijnlijk gedood door een wolf, al moet DNA-onderzoek dat nog bevestigen. Volgens dierenarts Maarten van den Bosch van Diergeneeskundig Centrum wijzen de verwondingen van de schapen op een wolvenaanval. “De dieren hadden bijtwonden in de nek, keel en buik.” Ook lagen er afgerukte achterpoten in de wei.
“De wolf voelt zich als een vos in een kippenhok”, verklaart Van den Bosch het grote aantal dode dieren. “Als de schapen van de schrik wegrennen, wordt het hem rood voor de ogen en pakt hij wat hij pakken kan.”
Voor zover bekend is het de eerste keer dat een wolf in de omgeving van Helvoirt schapen doodt. “Op deze schaal hebben we het hier niet eerder meegemaakt”, zegt Van den Bosch. Volgens de dierenarts is maandag in Udenhout ook een schaap vermoedelijk door een wolf gedood. “Maar dat was er maar één.”
Schapenhouder Muskens: “Dit hoor je in Drenthe, maar niet hier.” De schrik zit er nog steeds goed in. “Je moet er niet aan denken dat een wolf een kind aanvalt.”