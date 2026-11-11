Directeur FC Den Bosch twijfelde niet en zei ja tegen aanbod interland

Stadion De Vliert in Den Bosch krijgt zaterdagavond zijn eerste interland in 75 jaar. Suriname speelt daar een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Eswatini. Algemeen directeur Tommie van Alphen van FC Den Bosch ziet het duel als een kans om zijn club op de internationale kaart te zetten. “Ik heb ‘ja’ gezegd zonder er veel over na te denken.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sportjournalist Henk Mees was verrast toen hij hoorde dat Suriname-Eswatini in het stadion van FC Den Bosch wordt gespeeld. Hij bracht onlangs het boek Het hart van de Bossche sport uit over 75 jaar Stadion De Vliert. “Het Nederlands elftal heeft ter voorbereiding op het WK 1974 een oefenwedstrijd tegen de Duitse club Kickers Offenbach gespeeld. Ook is er bijvoorbeeld weleens een wedstrijd tussen het zuidelijk elftal van Nederland en Luxemburg geweest. Maar echt een interland tussen twee landen is uniek”, zegt Mees. “En best bijzonder op een kunstgrasveld.”

“Een jaar of vier, vijf geleden was het antwoord ‘nee’ geweest.”

Van Alphen was positief verrast toen hij in contact kwam met Brian Tevreden, directeur van de Surinaamse Voetbal Bond. “Er worden weleens jeugdinterlands in kleinere stadions van Nederland gespeeld, maar dan vrijwel nooit op kunstgras. Dat is ook de reden dat grotere clubs het liefst niet bij ons voetballen. Bovendien denk ik dat we tot een paar jaar terug niet het imago hadden dat we een interland konden organiseren.” Suriname, met bondscoach Henk Fraser uit Maren-Kessel, speelde eerder interlands in Almere, maar daar was geen plek. De eindverantwoordelijken bij Suriname zagen het Bossche stadion als een geschikte plek voor een oefeninterland. In eigen land speelden ze al op kunstgras. “Er zat wat haast achter en toen ze ons benaderden, heb ik direct ja gezegd”, zegt Van Alphen. Het grootste deel van de organisatie ligt bij FC Den Bosch. De club heeft ongeveer een week om alles te regelen. “We pakken het draaiboek van een competitiewedstrijd en kunnen veel kopiëren. Maar veel partijen, zoals de beveiliging en EHBO, zijn voor een seizoen ingeroosterd en die moeten we speciaal voor dit duel vragen. Al met al is het een heel takenpakket. Het is last minute, maar het gaat lukken.”

“Het is een geweldige kans om de uitstraling van de club verder te verbeteren.”