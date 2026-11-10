A73 en A77 ‘s nachts dicht voor onderhoud: hier moet je omrijden

Rijkswaterstaat werkt de komende nachten aan de A73 en A77. Verschillende stukken snelweg tussen Cuijk en Overloon gaan daarvoor dicht. Automobilisten moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

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Het gaat om regulier onderhoud. Rijkswaterstaat maait het gras, ruimt afval op en maakt de voegen in het wegdek schoon. Ook repareert Rijkswaterstaat beschadigde vangrails en andere schade.

Afsluitingen per nacht

Dinsdagavond 10 november van negen uur tot woensdagochtend vijf uur: A77 tussen Rijkevoort (gemeente Land van Cuijk) en het Limburgse Gennep, richting Duitsland.

Woensdagavond 11 november van negen uur tot donderdagochtend vijf uur: A77 tussen Gennep en Rijkevoort, richting Rijkevoort.

Maandagavond 16 november van negen uur tot dinsdagochtend vijf uur: A73 tussen het Gelderse Malden en Rijkevoort, richting Venray.

Dinsdagavond 17 november van negen uur tot woensdagochtend vijf uur: A73 tussen Rijkevoort en Malden, richting Nijmegen.

Woensdagavond 18 november van negen uur tot donderdagochtend vijf uur: A73 tussen Rijkevoort en Venray-Noord, richting Maastricht.

Donderdagavond 19 november van negen uur tot vrijdagochtend vijf uur: A73 tussen Venray en Rijkevoort, richting Nijmegen.

Ook op- en afritten kunnen dichtgaan. Dat kan al tot een uur voordat het werk begint.

Volg de gele borden

Rijkswaterstaat werkt ‘s nachts, omdat het dan rustiger is op de weg. Automobilisten moeten de gele borden volgen voor de omleidingsroutes.